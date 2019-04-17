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Kayseri'de dehşete düşüren kaza

Kayseri'de, Erciyes Dağı yolunda meydana gelen kazada yolcu minibüsünün metrelerce kayarak şarampole devrilmesi cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

İHA | 17.04.2019 - 07:02..
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Erciyes Dağı ile Develi ilçe yolunda meydana gelen kazada 38 TY 456 plakalı yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kayseri'de dehşete düşüren kaza

2 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Meydana gelen kazada minibüs şoförü ve 2 kişi kazayı hafif yaralı atlattı. Kazada yaralananlar çevredeki vatandaşların yardımı ile minibüsten çıkarıldı. Yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şarampole devrilen minibüs, yetkililerin yaptığı inceleme sonrasında bulunduğu yerden kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de dehşete düşüren kaza

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Dehşete düşüren kaza ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yolcu minibüsünün kayması ve şarampole devrilmesi yer alıyor.

Kayseri'de dehşete düşüren kaza

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