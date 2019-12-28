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Kayseri'de doğum yapan anne ve ikizleri hayatını kaybetti

8.5 aylık hamilen olan anne Leyla Ercan ve ikiz bebeklerinin ölümü üzerine, genç kadının eşi Onur Ercan gözyaşlarını tutamadı.

DHA | 28.12.2019 - 09:19..
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Kayseri'de, tüp bebek tedavisiyle ikizlere hamile kalan 29 yaşındaki Leyla Ercan,  rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan ve 8,5 aylık hamile olan Ercan, doğum sırasında ikiz bebekleriyle beraber hayatını kaybetti.

''GEBELİK ZEHİRLENMESİNDEN ŞÜPHELENİLİYORMUŞ''

İkiz babası olmayı beklerken eşini ve bebeklerini kaybeden Onur Ercan, büyük üzüntü yaşadı. Onur Ercan, yüksek tansiyon nedeniyle 10 gün önce eşini hastaneye götürdüğünü belirterek, "Tansiyon yükseldiği için müşahede altında tutmak istediler. 'Bizim gözetimimiz altında olsun' dediler. Onlardan tam bir açıklama alamadık. Kiminle konuştuysak bir açıklama alamadık. Gebelik zehirlenmesinden şüpheleniliyormuş, ondan dolayı yatış altında tutulmuş. Biz 'tansiyon' diye biliyorduk. Onunla ilgili de herhangi bir şey söyleyen olmadı. Söylenseydi 35'inci haftasında biz öyle bir risk karşısında 'bebekleri alın' diyebilirdik. Maalesef alınmadı." dedi.

Kayseri'de doğum yapan anne ve ikizleri hayatını kaybetti


''KİMSE EŞİNDEN VE ÇOCUĞUNDAN OLMASIN''

Onur Ercan, eşinin ölümüyle ilgili hastaneden bir açıklama yapılmadığını belirterek, "Sadece gebelik zehirlenmesi olarak söylediler. Başka bir şey var mı bilgim yok. Bizim başımız yandı ve ben canlarımdan, ciğerlerimden oldum. Başkaları bunları yaşamasın. Benim başıma geldi. Başka anne ve babaların canları yanmasın. Kimse eşinden ve çocuğundan olmasın." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de doğum yapan anne ve ikizleri hayatını kaybetti


Kayseri'de doğum yapan anne ve ikizleri hayatını kaybetti

Kayseri'de doğum yapan anne ve ikizleri hayatını kaybetti


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