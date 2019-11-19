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Kayseri'de doktoru darbeden zanlı serbest bırakıldı

Kayseri'de aile sağlığı merkezine getirmediği annesi için ilaç yazmayan doktoru darbeden kişi, serbest bırakıldı.

DHA | 19.11.2019 - 17:21..
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Kayseri'de Hayri Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen Mustafa G. isimli şahıs, annesine ilaç yazması için Dr. Ali Has’ın odasına girerek, annesine getirdiği kimlikle ilaç yazdırmak isteyen şahıs, "Hastayı görmeden ilaç yazamam." diyen doktoru dövmüştü.

DOKTOR ŞİKAYETTE BULUNDU

Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesiyle hasta yakını odadan çıkarıldıktan sonra Doktor Ali Has, polisi arayarak şikayette bulunmuştu. Doktoru darbettikten sonra kayıplara karışan Mustafa G., polis tarafından evinde gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Mustafa G.'nin, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi.

Doktoru darbeden zanlı serbest bırakıldı

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