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Kayseri'de domuz yağı süren kadının ifadesi ortaya çıktı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadının mahkemedeki ifadesinde,"Kocam, bende büyü var, bir hoca bul ve bozdur" dedi.

DHA |
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Kayseri'de domuz yağı süren kadının ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 12 katlı apartmanın girişindeki halı, zil ve asansör tuşlarına bir madde sürerken güvenlik kamerasına yansıyan Kezban M. (37), gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmişti.

Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı kimyasalın domuz yağı olduğu, apartmanda oturan eşinin sevgilisini kocasından uzaklaştırmak için domuz yağı büyüsü yaptırdığı belirlendi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

52 ailenin yaşadığı apartmanda paniğe yol açan Kezban M., "mala zarar vermek" suçundan sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"KOCAM BENDE BÜYÜ VAR DEDİ"

Kocası ile ilişki yaşadığını belirten kadını eşinden uzaklaştırmak için yaşadığı apartmanda domuz yağı büyüsü yaptıran Kezban M.'nin, mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde Kezban M., "Kocam başka bir kadın ile ilişki yaşıyordu. Beni dövdü ve sokağa attı. Bana, 'Bunları istemsiz yapıyorum. Kendime hakim olamıyorum' dedi. Ardından da 'bende büyü var, bir hoca bul ve bendeki büyüyü bozdur' dedi. Hoca buldum. Ona durumumu anlattım. Hoca da, 'Bana şu malzemeleri al ve kocanın ilişkisi olduğu kadının oturduğu yere git ve oraya sür' dedi. Ben de bu yüzden oraya giderek, elimdeki sıvıyı sürdüm. Pişmanım." dedi.

Kayseri'de domuz yağı süren kadının ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'de domuz yağı süren kadının ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'de domuz yağı süren kadının ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'de domuz yağı süren kadının ifadesi ortaya çıktı

Kayseri'de domuz yağı süren kadının ifadesi ortaya çıktı

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