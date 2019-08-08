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Kayseri'de kurban pazarlığı esnasında parmakları kırıldı

Besici Orhan Kaya, satacağı kurbanlık için elini tutarak pazarlık yaptığı adamın, fark etmeden parmaklarını kırdı.

İHA | 08.08.2019 - 15:52..
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Kayseri’de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında, pazarlıklar kızıştı. Kocasinan ilçesinde bulunan Oymaağaç kurban kesim yerinde de ilginç bir olay yaşandı.

Kayseri'de kurban pazarlığı esnasında parmakları kırıldı VİDEO

PAZARLIK SIRASINDA PARMAKLARI KIRILDI

Kurbanını almak üzere pazara gelen Mustafa Ceviz, bir tosun beğendi. Besici Orhan Kaya ile tosun için pazarlık eden Ceviz’in, pazarlık sırasında parmakları çok sıkıldığı için kırıldı. Pazarlığın ardından soluğu hastanede alan Ceviz, parmaklarının kırıldığını öğrenince, beğendiği kurbandan 1.500 TL daha indirim istedi.

Kayseri'de kurban pazarlığı esnasında parmakları kırıldı

45 DAKİKA SÜREN EL SIKIŞMA

Yaşanan olayı anlatan besicilik Orhan Kaya, “Akşamüzeri bir hacı amcamız geldi. Hayvanın sağına soluna, dişine falan baktırdı ve beğendi. Hayvanın fiyatına 14 bin 500 TL istedik. Hacı Baba 12 bin 500 TL verdi. Bizde 13 bin TL civarı pazarlık biter diye bekliyorduk. 12 bin 500 TL verdi. 45 dakika süren bir pazarlık sonucunda aracılar da araya girdi. 12 bin 750 TL’yi kabul etmedi. 45 dakika sonra hayırlaştık. Çetin geçen bir pazarlık sonucunda hacı babanın parmakları kırılmış. 1 saat sonra bu olayı öğrendik. Geçmiş olsun demek için yanına gittik ve helallik istedik. O da bizden 1.500 TL kadar fiyat indirimi istedi. Biz de kabul ettik. Kendisinden özür diliyoruz. Pazarlık sonucunda Hacı Baba dediği fiyata hayvanı aldı ama parmakları kırılmasaydı daha iyi olurdu.” ifadelerini kullandı.

Kayseri'de kurban pazarlığı esnasında parmakları kırıldı

Kayseri'de kurban pazarlığı esnasında parmakları kırıldı

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