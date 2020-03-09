Kayseri'de eşini döven kocaya 3 bin lira para cezası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 5 çocuk babası Ahmed El Hac C., eşi Merve Z.'yi, 10 gün arayla 2 kez dövdü.

Yaşadığı şiddete dayanamayan kadının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan El Hac C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

El Hac C., hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.

"BİR YA DA İKİ KEZ İTEKLEDİM, DÖVMEDİM"

Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında, iki tarafta yer aldı.

Tercüman eşliğinde savunma yapan Ahmed El Hac C., "Aramızda kavga oldu. Bir ya da iki kez itekledim, yere düştü. Küpesinden çekmedim, kendi takıldı. Kemerle de dövmedim, suçsuzum." dedi.

EŞİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Merve Z. ise şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, "Eşim beni dövmedi, sadece itekledi. Barıştık, şikayetçi değilim." diye konuştu.

3 BİN LİRA PARA CEZASI

Mahkeme, Ahmed El Hac C.’yi, 'yaralama' suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırıp, cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde erteledi.