taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1157
Euro
7.0173
Altın
1684.18
Borsa
103581.86
Gram Altın
330.787
Bitcoin
48039.17

Kayseri'de eşini döven kocaya 3 bin lira para cezası

Eşi Merve Z.'yi, 10 gün ara ile 2 kez dövdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu Ahmed El Hac C., 3 bin lira para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

DHA | 09.03.2020 - 16:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 5 çocuk babası Ahmed El Hac C., eşi Merve Z.'yi, 10 gün arayla 2 kez dövdü.

Yaşadığı şiddete dayanamayan kadının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan El Hac C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

El Hac C., hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.

"BİR YA DA İKİ KEZ İTEKLEDİM, DÖVMEDİM"

Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında, iki tarafta yer aldı.

Tercüman eşliğinde savunma yapan Ahmed El Hac C., "Aramızda kavga oldu. Bir ya da iki kez itekledim, yere düştü. Küpesinden çekmedim, kendi takıldı. Kemerle de dövmedim, suçsuzum." dedi.

EŞİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Merve Z. ise şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, "Eşim beni dövmedi, sadece itekledi. Barıştık, şikayetçi değilim." diye konuştu.

3 BİN LİRA PARA CEZASI

Mahkeme, Ahmed El Hac C.’yi, 'yaralama' suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırıp, cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde erteledi.

İlginizi Çekebilir
Bakan Koca: Şu an tespit edilmiş bir vaka yoktur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirtti.
Denizli'de araç bariyerlere çarparak yan yattı
Kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp durması sonucunda devrilen beton bariyer, başka araça çarparak zarar verdi.
İran'da ikinci virüs şüphesi
Ülkede çok sayıda can alan koronavirüs sonrası İranlı bir vekil, ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.
Kartal'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Park halinde duran araca saldıran şahıs, önce elindeki cisimle otomobilin camını kırdı, ardından kaçmaya çalışan sürücüyü silahla vurarak yaraladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu
Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu
335
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi
195
Koronavirüs Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
Koronavirüs Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
270
Lübnan iflas ettiğini duyurdu
Lübnan iflas ettiğini duyurdu
211
DEVA Partisi'nin kurucular listesi
DEVA Partisi'nin kurucular listesi
447
KKTC polisi ile BM askerleri arasında sınır tartışması
KKTC polisi ile BM askerleri arasında sınır tartışması
143
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir