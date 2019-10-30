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Kayseri'de evini yıkarken duvarın altında kaldı

Kayseri'de bir kişi, müstakil evini yıkmaya çalıştığı sırada, duvarın çökmesi sonucu yaralandı.

AA | 30.10.2019 - 19:53..
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Kayseri'de yaşayan F.E. (55),  tek katlı evini yıkmaya çalıştığı sırada göçük altında kaldı.

BALYOZLA YIKMAYA ÇALIŞIYORDU

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Hatay Sokak'ta, kentsel dönüşüm kapsamında tek katlı evini balyozla yıkmaya çalışan F.E., bu sırada duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce duvarın altından çıkarılan F.E, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yıktığı evinin duvarının altında kaldı VİDEO

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