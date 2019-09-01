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Kayseri'de freni boşalan araç dehşet saçtı : 4 ölü

Freni boşalan kanal açma aracı, bir evin üzerine devrildi. Yıkılan evin altına kalan 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA | 01.09.2019 - 13:59..
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Hacılar ilçesinde freni tutmayan kanal açma aracı hızını alamayarak Nuh Acar'a ait bahçe duvarını yıkarak evin üzerine devrildi.

Kayseri'de freni boşalan araç dehşet saçtı : 4 ölü

Kayseri'de freni boşalan araç dehşet saçtı ViDEO

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Ekipler, evin enkazındaki arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de freni boşalan araç dehşet saçtı : 4 ölü

ENKAZ ALTINDA KALANLAR OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kazayla ilgili bilgi verdi. Günaydın, "Belediyeye ait bir tanker, buna kanal açma aracı deniyor. Bana verilen ilk bilgilerde asfalt tankeri demişlerdi ama netleşti, kanal açma aracı. Seyir halindeyken freni boşaldığı için bir eve giriyor. Araçta bulunan 3 görevlimiz maalesef hayatını kaybediyor. Evde bulunan bir vatandaşımız da maalesef hayatını kaybetmiş, biri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Enkaza dönen evdeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren Günaydın, "Enkaz altında bir vatandaşımızın olduğu söyleniyor. Görevli arkadaşlarımız enkaz altından çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

Kayseri'de freni boşalan araç dehşet saçtı : 4 ölü

Kayseri'de freni boşalan araç dehşet saçtı : 4 ölü

Kayseri'de freni boşalan araç dehşet saçtı : 4 ölü

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