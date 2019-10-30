Kayseri'de gıda zehirlenmesi: 1 çocuk öldü

Gebze ilçesinde, Coşkun Topçu ile kardeşi Paşa Topçu (31), sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğra kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Polonya temsilcisi Arka Gdynia ekibini mağlup etti.

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Elon Musk'tan YouTuber'a rekor bağış

SpaceX ve Tesla Motors'un kurucusu Elon Musk, bir Youtuber'ın kampanyasına 1 milyon dolar bağışladı.