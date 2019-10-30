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Kayseri'de gıda zehirlenmesi: 1 çocuk öldü

Yeşilhisar ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

AA | 30.10.2019 - 23:24..
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Yeşilhisar Kavak Mahallesindeki evlerinde, dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 6 kişilik Çakır ailesi, sabah karın ağrısı şikayetiyle Yeşilhisar Devlet Hastanesine gitti.

Hastanede yapılan kontrollerde aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

KÜÇÜK SALİHA KURTARILAMADI

Ailenin 5 yaşındaki çocuğu Saliha Çakır, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer aile fertleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, aile bireylerinin akşam yemeğinde makarna ve nar yedikleri öğrenildi.

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