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Kayseri'de hırsız, çocuklarıyla cezaevine gönderildi

16 suçtan hakkında yakalama ve kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Gülcan K., 2 küçük çocuğuyla cezaevine gönderildi.

DHA | 12.09.2019 - 17:00..
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konutta dokunulmazlık', 'yaralama' başta olmak üzere 2007 yılından bu yana 16 farklı suçtan araması ve kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulanan Gülcan K.'nin saklandığı evi belirledi.

EVDE 2 POMPALI TÜFEK BULUNDU

Ekipler, Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi 638'inci Sokak'taki müstakil eve baskın düzenledi. Evde 2 çocuğuyla kalan Gülcan K., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gülcan K. evden çıkarıldığı sırada eve gelen yakınları, polislere engel olmak istedi. Kelepçelenen Gülcan K., Emniyet'e götürüldü.

2 ÇOCUĞUYLA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara, Yozgat ve Sivas'ta bir çok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Gülcan K., işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan, eşi de cezaevinde bulunan kadın, 1,5 ve 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte cezaevine gönderildi.

Kayseri'de hırsız, çocuklarıyla cezaevine gönderildi

Kayseri'de hırsız, çocuklarıyla cezaevine gönderildi

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