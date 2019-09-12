Kayseri'de hırsız, çocuklarıyla cezaevine gönderildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konutta dokunulmazlık', 'yaralama' başta olmak üzere 2007 yılından bu yana 16 farklı suçtan araması ve kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulanan Gülcan K.'nin saklandığı evi belirledi.

EVDE 2 POMPALI TÜFEK BULUNDU

Ekipler, Kocasinan ilçesine bağlı Talatpaşa Mahallesi 638'inci Sokak'taki müstakil eve baskın düzenledi. Evde 2 çocuğuyla kalan Gülcan K., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Gülcan K. evden çıkarıldığı sırada eve gelen yakınları, polislere engel olmak istedi. Kelepçelenen Gülcan K., Emniyet'e götürüldü.

2 ÇOCUĞUYLA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara, Yozgat ve Sivas'ta bir çok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Gülcan K., işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan, eşi de cezaevinde bulunan kadın, 1,5 ve 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte cezaevine gönderildi.





