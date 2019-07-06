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Kayseri'de iki araç çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

İHA | 06.07.2019 - 05:23..
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Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 38 ABG 509 plakalı otomobil ile 38 ZK 057 plakalı otomobil çarpıştı.

Kayseri'de iki araç çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de hurdaya dönen araçta sıkışan yaralıları çıkarmaya çalıştı.

Kayseri'de iki araç çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Okan Y. ile Süleyman C.Ö. hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtulan F.K., B.A. ve C.S. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de iki araç çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Kayseri'de iki araç çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

Kayseri'de iki araç çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

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