Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Akşam saatlerinde Kayseri-Sivas karayolunun 51'inci kilometresindeki Sarıoğlan kavşağında kaza meydana geldi.

Sivas'tan Kayseri yönüne giden Cemil Çat (37) yönetimindeki otomobil, Erdinç Cırık (31) yönetimindeki 38 HS 058 plakalı otomobil ile çarpıştı.

8 YARALI

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Rukiye Cırık (28), Ayşenur Cırık (2) ile Nurşen Çat (34), Vahide Çat (55), İdris Efe (9) ve Eray Çat (8) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.













