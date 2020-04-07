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Kayseri'de ilaç almak için korona karantinasından çıktı

Koronavirüs nedeniyle evde karantina altında kalan adam, 14 gün dolmadan dışarı çıkınca, ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA |
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Kayseri'de ilaç almak için korona karantinasından çıktı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bazı hastalar hastanede tedavi görmeye devam ederken, taburcu edilen kişiler de evlerinde kalarak , 14 gün boyunca karantina altında tutuluyor.

TABURCU EDİLDİ, EVİNDE KARANTİNAYA ALINDI

Kayseri'de Hamza K., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitmesi sonucu koronavirüs teşhisiyle tedavi görmeye başladı.

Hastenede kontrolleri yapılan Hamza K, koronavirüs testinin negatif çıkması üzerine 26 Mart'ta taburcu edilerek, 14 gün evinde karantinaya alındı.

İlaç almak için karantinadan çıkınca hastaneye götürüldü

İLAÇ ALMAK İÇİN ÇIKTI, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Karantina sürecinin 12'nci gününde mantar ilacı yazdırmak için Kayseri Devlet Hastanesi Cildiye Bölümü'ne başvuran adamın, kontrol süresinin dolmadığı anlaşılınca polis ekiplerine durum bildirildi , Hamza K. ise kaçtı

Polis ekiplerince Kocasinan ilçesinde yaşayan Hamza K.'nın evinin önünde güvenlik önlemleri oluşturulurken, kendisini bekleyen ekipler tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kayseri'de ilaç almak için korona karantinasından çıktı

Kayseri'de ilaç almak için korona karantinasından çıktı

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