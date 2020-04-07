Kayseri'de ilaç almak için korona karantinasından çıktı

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 758 kişi daha artarak 5 bin 655'e yükseldi.

İngiltere'de koronadan can kaybı 5 bin 655'e çıktı

Ziyaret için gitti Hindistan'dan apar topar dönen 24 yaşındaki güzel, İngiltere'de korona hastalarına yardımcı oluyor.

İngiltere güzellik kraliçesi koronavirüs için döndü

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bir evde patlama yaşandı. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtiliyor.

Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldi

Koronavirüs nedeniyle kendini eve kapatan Cristiano Ronaldo, karın kası egzersizinde rakiplerine sosyal medyadan meydan okurken dünyaca ünlü atlet Caster Semenya'ya 45 saniyede yenildi.

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WordPress nedir

WordPress, dünyanın en çok kullanılan içerik yönetim sistemi yazılımlarından bir tanesidir.