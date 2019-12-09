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Kayseri'de ineğe trafik cezası kesildi

Sarız ilçesinde karayolunda trafiği tehlikeye düşüren başıboş gezen ineğe, jandarma tarafından 108 lira ceza kesildi.

İHA | 09.12.2019 - 11:34..
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Kayseri'de ineğe trafik cezası kesildi

Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Şarlak Mahallesi'nde besicilik yapan Duran Altunç’a, muhtarlıktan bir tebligat geldi.

Kendisine gelen tebligatı açan Altunç, yazılan cezayı görünce ne yapacağını şaşırdı.

İNEĞE 108 LİRA CEZA

Trafik ceza tebligatının üzerinde beslediği ineğin küpe numarasını gören besici Altunç, 108 liralık cezanın ineğine yazıldığını gördü.

KARAYOLUNU TEKLİKEYE DÜŞÜRÜYORDU

Jandarma Genel Komutanlığı, Kayseri’de Karapınar-Çavdar Karayolu üzerinde başıboş bulunan ineğin karayolu güvenliğini tehlikeye attığının belirlendiğini, ineğin küpe numarasından yola çıkılarak tespit edilen hayvanın sahibi hakkında cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Kayseri'de ineğe trafik cezası kesildi

"BAŞIBOŞ BIRAKMAK YASAKTIR"

Karayolları Trafik Kanunu’nun ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine de yer verilen açıklamada, “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 69’uncu Maddesinde, ‘Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, karayollarının yasaklanmamış kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen araçları, hayvanları, hayvan sürülerini ve binek hayvanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek ve bunları sürme yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya başı boş bırakmak yasaktır’ hükmü amirdir. Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliğinin, ‘Hayvanla Çekilen ve Elle Sürülen Araçları Sürenler ile Hayvan Sürücüleri’ başlıklı 139’uncu maddesi yasaklar bölümünde, ‘Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde mecburi haller dışında hayvan bulundurmak, karayollarının bunlara yasaklanmamış olan kesimlerinde hayvanla çekilen ve elle sürülen araçları, hayvanları, hayvan sürüleri ve binek hayvanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek’ eylemleri yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı.

Kayseri'de ineğe trafik cezası kesildi

"İKİ YILDA BAŞIBOŞ HAYVANLARIN YOL AÇTIĞI KAZALARDA 13 KİŞİ ÖLDÜ"

Açıklamada, söz konusu cezai işlemin ilk olmadığı belirtilerek, “Türkiye genelinde 2018 ve 2019 yıllarında karayolları üzerinde başıboş ve kontrolsüz bırakılan hayvanlara araç çarpması nedeniyle 13 ölümlü, bin 821 yaralanmalı trafik kazasında 15 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 3 bin 110 vatandaşımız yaralanmıştır.

"2019 YILINDA 208 VATANDAŞA BENZER İŞLEM UYGULANMIŞTIR"

Sarız ilçesinde tesis edilen cezai işlem ilk olmayıp, Türkiye genelinde Jandarma Trafik sorumluluk alanında, Karayolları Trafik Kanunu 69/1 maddesi (Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak) uyarınca 2018 yılında (90), 2019 yılında (208) vatandaşa benzer cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca, son iki yıl içerisinde Sarız İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesinde özellikle öğrenci servislerinin de yoğun olarak kullanıldığı köy yollarında, başıboş bırakılan hayvanların neden olduğu 6 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 7 vatandaşımız yaralanmıştır” denildi.

Kayseri'de ineğe trafik cezası kesildi

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