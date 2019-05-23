Kayseri'de intihar için 12. katın penceresine çıktı

Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan kullanılmayan bir binanın 12. katındaki pencerede bir şahsın bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İhbarın alınmasının ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri zeminde güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bir süre sonra olay yerine, Osman isimli şahsın annesi ve eşi geldi. Şahsın eşi de polis ekipleriyle beraber binaya çıkarken, annesi ise aşağıda gözyaşı döktü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre devam eden ikna çalışmalarının ardından şahıs, polis ekiplerince aşağı indirildi. Şahıs, polis aracına bindirilirken, olayı görüntüleyen basın mensuplarına da saldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.