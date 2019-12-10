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Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 16 yaralı

Kayseri'de kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran otomobile çarpan işçi servisi devrildi.

İHA | 10.12.2019 - 01:34..
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Kayseri-Boğazlıyan yolu Düver mevkiinde, işçileri taşıyan S.Y. idaresindeki 38 D 4845 plakalı minibüs, önüne çıkan kurda çarptıktan sonra yol kenarında duran Ö.K. yönetimindeki 06 BJA 602 plakalı otomobile çarptı.

Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 16 yaralı

16 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası otomobil kullanamaz hale gelirken, minibüs devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 16 yaralı

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı: 2'si ağır 16 yaralı

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