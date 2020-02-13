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Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

Kayseri'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

İHA | 13.02.2020 - 04:23..
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Kayseri'nin Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge girişinde 38 P 1767 ile 38 P 0081 plakalı minibüsler yolda oluşan aşırı buzlanma nedeniyle çarpıştı.

MİNİBÜS YOLDAN ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle minibüslerden biri devrilirken diğeri de yoldan çıktı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

17 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 17 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan minibüsler, incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı

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