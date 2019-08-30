taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8392
Euro
6.4438
Altın
1526.09
Borsa
96718.48
Gram Altın
286.832

Kayseri'de itfaiye ekiplerinin merhameti

Melikgazi ilçesinde tarlada çıkan yangında yanmak üzere olan kaplumbağayı kurtaran itfaiye ekipleri, suda serinleterek kendine getirdi.

İHA | 30.08.2019 - 09:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi'nde geçen hafta meydana gelen olayda, çıkan anız yangını büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.

YANMAK ÜZERİNE OLAN KAPLUMBAĞAYI KURTARDILAR

Yangının büyümesiyle çok sayıda ağaç yanarken, soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yanmak üzere olan bir kaplumbağa buldu. Kaplumbağayı alarak yanan tarladan çıkaran itfaiye ekipleri, hayvanı su ile serinleterek kendine getirdi.

Kayseri'de itfaiye ekiplerinin merhameti ViDEO

"LÜTFEN DUYARLI OLALIM"

Ayrıca, yine aynı yerde çıkan yangında yanan bir kaplumbağa bulan bir itfaiye eri, "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu veya kasten çıkarttığınız bir yangından dolayı gördüğünüz bu kadar ağaçlık alan zarar görmüştür. Gördüğünüz gibi burada bir canlı da yanarak ölmüştür. Lütfen duyarlı olalım" diyerek vatandaşları uyardı.

Kayseri'de itfaiye ekiplerinin merhameti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İpsala Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu

İpsala Sınır Kapısı’nda gurbetçi yoğunluğu

128
UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

21
Gürcistan'da bir kadın 3 yaşındaki çocuğu bıçakladı

Gürcistan'da bir kadın 3 yaşındaki çocuğu bıçakladı

28
Bursa'da sevgilisini yakan şahıs tahliyesini istedi

Bursa'da sevgilisini yakan şahıs tahliyesini istedi

32
İngiltere'de halk sokakta

İngiltere'de halk sokakta

34
Taksici araştırmasından çarpıcı sonuçlar

Taksici araştırmasından çarpıcı sonuçlar

92
Kuzey Irak'ta 676 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 676 terörist etkisiz hale getirildi

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir