Kayseri'de kablo çalmaya çalışan bir kişi akıma kapıldı

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Türkiye'den çalınan eserlerle Londra'da Troya sergisi

1868'den itibaren Alman tüccar ve amatör arkeolog Schliemann'ın üç parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserler, bulundukları ülkelerden toparlanarak British Museum'daki sergide bir araya getirildi.