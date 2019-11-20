Kayseri'de kablo çalmaya çalışan bir kişi akıma kapıldı

Kayseri’nin merkez Melikgazi ilçesinde, Mimarsinan Şirintepe Mahallesi’ndeki boş arazide yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin akıma kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.
AKIMA KAPILIP DİREKTEN DÜŞTÜ
Polis ekipleri, ölen kişinin elektrik direğinden kablo çalmaya çalışırken akıma kapılarak yere düştüğünü tespit etti.