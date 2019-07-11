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Kayseri'de kablo hırsızları yakalandı

Bir elektrik şirketine ait alüminyum kablo çalan 4 kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.

İHA | 11.07.2019 - 15:07..
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Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde, bir elektrik şirketine ait 400 metre alüminyum kablo ve 50 metre bakır kablonun direklerden kesilerek çalındığı tespit edildi. Ayrıca, S.K.'nin evine ait elektrik direğinden evine toprak altından geçen 30 metre bakır kablo ve 100 metre alüminyum kablonun da çalındığı öğrenildi.

ÇALINAN KABLOLARA RASTLANILMADI

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüpheli Y.A., S.K., M.K., ve M.Ç.K., olayda kullandıkları araçla yakalandı. Şahısların; çalınan kabloları Ambar Mahallesi'nde hurdacılık işi yapan A.T.'ye sattıkları tespit edilirken, iş yerinde yapılan aramada çalınan kablolara rastlanılmadı.

YASAL İŞLEM YAPILDI

Olayda çalınan 50 metre alüminyum kablo ve 80 metre bakır kablonun, A.T. tarafından geri dönüşüme gönderildiği tespit edildi. A.T hakkında, suç eşyasını satın alma ve kabul etmek suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Y.A., S.K., M.K., ve M.Ç.K. işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Y.A., S.K. ve M.K. mahkemece tutuklanırken, M.Ç.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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