Kayseri'de kaçak cinsel uyarıcı ilaç ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince bir giyim mağazasında, kaçak yollarla getirilen 1.038 kutu cinsel içerikli ilaç ve 250 kutu ilaç ele geçirildi.

İLAÇLAR YURT DIŞINDAN KAÇAK OLARAK GETİRİLDİ

Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince, il merkezine yurt dışından kaçak yollarla getirilen cinsel içerikli ilaç ve diğer halk sağlığını bozan tıbbi ürünlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde B.A isimli şahıs, polisler tarafından tespit edildikten sonra çalışma başlatıldı.

KONFEKSİYON VE GİYİM MAĞAZASI

Konfeksiyon ve giyim mağazası olan iş yerinde gece saatlerinde bu ilaçların piyasaya satıldığı tespit edilmesi üzerine iş yerine yapılan operasyonla, şahıs gözaltına alındı.

1.038 KUTU CİNSEL İLAÇ

İş yerinde yapılan aramalarda 1.038 kutu cinsel içerikli hap ve 250 kutu çeşitli ilaçlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.