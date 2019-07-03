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Kayseri'de kaçak eczacı gözaltına alındı

Kayseri'de ülkesinden getirdiği ilaçları kaçak olarak açtığı iş yerinde satan yabancı uyruklu şahıs, gözaltına alındı. Şüphelinin sattığı ilaçların çoğunun, cinsel içerikli olduğu belirlendi.

İHA | 03.07.2019 - 10:55..
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Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Argıncık Mahallesi'nde yabancı uyruklu A.E.S. isimli şahsın, ülkesinden kaçak getirdiği ilaçları yine kaçak olarak açtığı iş yerinde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kayseri'de kaçak eczacı gözaltına alındı

BİR KISMI CİNSEL İÇERİKLİ İLAÇ ÇIKTI

Şüpheliyi takibe alan polis, insanların muayene olmak ve ilaç almak için A.E.S.'nin iş yerine geldiğini belirledi. Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararı ile iş yerine yaptığı operasyonda, 4 bin 957 adet değişik markalarda bir kısmı cinsel içerikli (mavi hap) olmak üzere gümrük kaçağı ilaç ele geçirdi.

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İZNE TABİ İLAÇLARI VERDİ

Ayrıca yapılan aramalarda, 2 bin 800 kutu kaçak olmayan alım ve satımı izne tabi eczanelerde satılabilen ilaçlar ele geçirildi. Halk sağlığını olumsuz etkileyen ve uygun saklama koşullarında muhafaza edilmeyen 7 bin 757 kutu ilaca el konularak, İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kayseri'de kaçak eczacı gözaltına alındı

A.E.S. gözaltına alınarak, hakkında işlem başlatıldı.

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