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Kayseri'de kaçak kazı operasyonu

Kayseri'de müstakil bir evde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

AA | 11.05.2019 - 00:16..
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Merkez Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Koyuncubaba mevkisinde, müstakil bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine polis ekipleri alanı tespit etmek için olay yerine gitti.

KAÇAK KAZI

Olay yerine ulaşan polis ekipleri müstakil bir evde 5 kişinin kazı yaptığını belirledi. Bu sırada polisi fark eden şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis kaçan şüphelilerden Nurettin U. (39), İsmail Ö. (42) ile Cesim Y'yi (45) kısa sürede yakaladı.

Kayseri'de kaçak kazı operasyonu

ÇOK SAYIDA TÜFEK VE SİLAH

İncelemede evin bahçesinde kazılan derin bir çukur tespit edilirken, ikametin içerisinde yapılan aramada ise 3 tabanca, 2 av tüfeği ile uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Kayseri'de kaçak kazı operasyonu

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