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Kayseri'de kaçan uyuşturucu tacirleri yakalandı

Uyuşturucu tacirlerinin Gaziantep'ten Kayseri giriş yapacağını öğrenen ekipler, operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kaçan ve kovalamacaya neden olan suçlular, kısa sürede yakayı ele verdi.

İHA | 07.11.2019 - 14:27..
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Uyuşturucuyla mücadelede bu kez adres Kayseri...

EKİPLER İHBAER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kayseri'de kaçan uyuşturucu tacirleri yakalandı

UYUŞTURUCUYA EL KONULDU

M.S., H.E.Ü. ve H.M.Y.'yi takibe alan ekipler, şahısları kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca şahısların kaçarken attığı 60 gram metamfetamine de el konuldu.

Kayseri'de kaçan uyuşturucu tacirleri yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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