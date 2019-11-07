Kayseri'de kaçan uyuşturucu tacirleri yakalandı

Uyuşturucuyla mücadelede bu kez adres Kayseri...
EKİPLER İHBAER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
UYUŞTURUCUYA EL KONULDU
M.S., H.E.Ü. ve H.M.Y.'yi takibe alan ekipler, şahısları kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca şahısların kaçarken attığı 60 gram metamfetamine de el konuldu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.