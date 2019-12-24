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Kayseri'de kar engeli paletli araçlarla aşıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan diyaliz hastası 2 kişinin imdadına, 112 Acil Sağlık ekipleri paletli araçlarla yetişti.

DHA | 24.12.2019 - 21:40..
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Kayseri'nin ilçelerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde köy yolları ulaşıma kapandı.

Karda mahsur kalan hastalar, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı -3

YOĞUN UĞRAŞLARLA HASTALARA ULAŞILDI

Kar nedeniyle yolları kapanan Yahyalı ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçakır ve Delialiuşağı mahallesinde oturan diyaliz hastaları Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan'ın rahatsızlandığı haberi üzerine bölgeye ambulans gönderildi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle nedeniyle paletli ambulans, uzun süren yolculuğun ardından hastalara ulaştı.

5 SAATLİK MÜCADELE

Dönüş yolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle yol bir süre kapandı. Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine belediye ve karayolları ekipleri yol açma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. 5 buçuk saat süren kar mücadelesinin ardından diyaliz hastası Telel ve Ceylan, hastaneye ulaştırıldı. Ümmügülsüm Temel ve Kamil Ceyhan hasta servisine yatırılarak tedavilerine başlandı.

Karda mahsur kalan hastalar, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı -1


Karda mahsur kalan hastalar, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı -2


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