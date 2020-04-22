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Kayseri'de karantina ihlali yapan 3 kişi yakalandı

Bünyan ilçesine bağlı Akmescit köyünde 3 şahsa, karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile ceza kesildi.

İHA |
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Kayseri'de karantina ihlali yapan 3 kişi yakalandı

Bin 900 nüfuslu, 600 haneli köy dışında bulunan A.S. , M.Y. ve T.T. karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 150’şer TL para cezası ile cezalandırılırken haklarında adli işlem de başlatıldı.

TRAKTÖRÜNE MAZOT ALIYORMUŞ

A.S.’nin köyün karantina altında olduğu saatlerde Tomarza ilçesinde yakalandığı ve ambulans ile evine getirildiği öğrenilirken, M.Y.’nin traktöre mazot alıp gelirken yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

İŞ YERİNDEN EVİNE DÖNERKEN YAKALANDI

Köyde yaşayan T.T.’nin ise köy dışında çalıştığı iş yerinden evine dönerken karantina sınırları içerisinde yakalandığı öğrenildi.

Kayseri'de karantina ihlali yapan 3 kişi yakalandı

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