Yurt dışından gelen, aralarında umre ibadeti yapanların da olduğu binlerce Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında "14 Gün Kuralı" gereğince bazı öğrenci yurtlarında misafir ediliyor.

Ancak uyarıları önemsemeyen, özgürlüğünün kısıtlandığını düşünenler karantinayı delmeye çalıştı, hatta polisle bile karşı karşıya geldi.

UMRECİLERDEN SAĞLIK PERSONELİNE DESTEK

Tedirgin eden bu olaylara karşın, vatandaşların çoğu karantina kurallarının ne anlama geldiğinin bilinciyle, kendilerine sağlanan hizmetler aracılığı ile iki haftalık misafirlik süreçlerini doldurmayı bekliyor.

Kayseri'de bir öğrenci yurdunda kalan Şanlıurfalı takipçimizin paylaştığı videoda, umreciler, karantina sürecinde kendilerine gösterilen özen için sağlık çalışanlarına ve yurt personeline teşekkür amacıyla, kendilerini alkışlayarak destek verdi.

Kayseri'de karantinadaki umrecilerden teşekkür mesajı