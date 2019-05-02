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Kayseri'de kayboldu Kırşehir'de bıçaklandı

2 gün önce Kayseri'de kaybolan kız çocuğu Kırşehir'in Mucur ilçesinde bıçaklanmış olarak bulundu.

DHA | 02.05.2019 - 18:59..
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Kayseri'de, 2 gün önce kaybolan ve Kırşehir'in Mucur ilçesindeki dere yatağında bıçakla yaralanmış halde bulunan 14 yaşındaki Z.G. adlı kız çocuğunun hastanede verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

Dere yatağında, sazlık bölgede dün akşam saatlerinde bıçaklanmış halde bulunan Z.G.'nin ilk ifadesi pedagog eşliğinde alındı. Z.G. ifadesinde, merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde bulunan evinden Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan babaannesinin yanına gitmek için yola çıktığını ve bindiği araç sürücüsünün kendisini Mucur'a getirerek bıçakladığını öne sürdü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bahçesine gübre atan bir çiftçi tarafından bulunduğunu kaydeden Z.G., ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Z.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu da belirtildi.
Jandarma ekipleri, Z.G.'nin ifadesi doğrultusunda aracına bindiği sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

Kayseri'de kayboldu Kırşehir'de bıçaklandı

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