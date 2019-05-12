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Kayseri'de kaza: 19 yaralı

Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle devrilirken 19 kişi yaralandı.

DHA | 12.05.2019 - 01:43..
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Organize Sanayi Bölgesi (OSB) dağ yolu girişinde, kablo fabrikasında çalışan işçileri mesaiye götüren Mehmet Aşatır yönetimindeki 38 P 1234 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi.

Kayseri'de kaza: 19 yaralı

19 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile midibüsteki 18 işçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'de kaza: 19 yaralı

Kayseri'de kaza: 19 yaralı

Kayseri'de kaza: 19 yaralı

Kayseri'de kaza: 19 yaralı

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