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Kayseri'de kontrolden çıkan araç dere yatağına uçtu

Ömer U.'nun kullandığı araç bir anda kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kaza sonrası 5 kişi yaralandı.

İHA | 22.09.2019 - 10:59..
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Sazak mevkisi yakınlarında Ömer U.'nu kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda dere yatağına uçtu.

Kayseri'de kontrolden çıkan araç dere yatağına uçtu


İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kayseri'de kontrolden çıkan araç dere yatağına uçtu


KAZAYLA İLGİLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla dere yatağından çıkarılan yaralılar, Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, kazayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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