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Kayseri'de mahkumlar günde 17 bin maske üretiyor

Koronavirüs nedeniyle cezaevinde maske üreten mahkumlar hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılıyor.

AA |
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Kayseri'de mahkumlar günde 17 bin maske üretiyor

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında Kayseri'de 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlar, hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere günde 17 bin maske üretiyor.

"SALGINA YÖNELİK TEDBİRLER ALINDI"

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın yaptığı yazılı açıklamada, salgının Kayseri Adliyesi ve ceza infaz kurumlarına sıçramasını engellemek için ilgili kurumların karar ve tavsiyeleri doğrultusunda birtakım tedbirler aldıklarını belirtti.

Öte yandan Akın, Adli işleri sekteye uğratmadan yeterli sayıda nöbetçi hakim ve Cumhuriyet savcısı ile esnek çalışma sistemine geçildiğini, adliyeye girişlerde yüzde 90 düşüş yaşandığını vurguladı.

Kayseri'de mahkumlar günde 17 bin maske üretiyor

"BARINMA İMKANI SAĞLANMIŞTIR"

Tedbirlere yönelik açıklamalara devam eden Akın, "Vardiya hizmeti yürüten tüm kurumlarımızın personelinin bir kısmı kurumlarda geceli-gündüzlü nöbetini ifa ederken, bir kısmına ise Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından temin edilen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı toplam 4 kadın ve erkek öğrenci yurdunda ve kamu kurumlarına ait misafirhanelerde karantina koşulları altında dış dünya ile her türlü teması engelleyecek şekilde barınma imkanı sağlanmıştır." dedi.

Kayseri'de mahkumlar günde 17 bin maske üretiyor

"MASKE ÜRETİMİNDE HEDEF 50 BİN"

Salgının ülkemizde görülmesi üzerine maske üretiminde artış olacağını belirten Akın, "Derhal Kayseri 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere günlük ortalama 17 bin üretilecek kapasitede atölye oluşturulmuş, ayrıca yeni makine siparişleri verilerek önümüzdeki günlerde maske üretiminin yaklaşık 45-50 bin seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir." dedi.

Kayseri'de mahkumlar günde 17 bin maske üretiyor

GELEN EŞYALAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Mahkumlara gönderilen mektup, kargo, gazete, kişisel giyim ve diğer eşyaların tamamı 24 saat boyunca bekletilerek dezenfekte edilirken, kişilerin , ziyaretçi, avukat, noter, idari personel ve diğer tüm üçüncü şahıslarla fiziksel temasının kesinlikle engellendiğini belirtti.

Kayseri'de mahkumlar günde 17 bin maske üretiyor

KARANTİNA ODALARI OLUŞTURULDU

Alınan tedbirleri açıklamaya devam eden Akın "Hükümlü/tutukluların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve Bünyan Başhekimliği ile eş güdüm içerisinde yeteri kadar uzman hekimin yardımı ile hastaneye sevklerin en aza indirgenerek kurum içinde muayene ve tedaviye başlanmıştır. Cezaevleri yerleşkesinde bulunan semt polikliniğinde de karantina odaları oluşturularak hastaların dışarı ile izolesi sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ortak kullanılan bütün berberhaneler ve çay ocakları kapatıldı.

Kayseri'de mahkumlar günde 17 bin maske üretiyor

120 İNFAZ KORUMA PERFONELİ MİSAFİR EDİLİYOR

Koronavirüs salgınına karşı kurum olarak tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Şeref Tatlı,  bu kapsamda mahkumlarla bire bir temasta olan 120 infaz koruma personelini Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde ve Milli Eğitim Bakanlığı yurtlarında misafir etmeye başladıklarını söyledi.

Kayseri'de mahkumlar günde 17 bin maske üretiyor

VARDİYA SİSTEMİ UYGULANILIYOR

Vardiya sistemini uyguladıklarını belirten Tatlı, "Amacımız bize emanet edilen tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak, dışarıdan herhangi bir virüs olayının kuruma girmesini önlemektir. Bu fedakar cezaevi personeli 15 gün boyunca eşlerinden, çocuklarından ayrı kalmaktadır. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kayseri'de mahkumlar günde 17 bin maske üretiyor

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