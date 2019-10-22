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Kayseri'de midibüs devrildi

İşçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA | 22.10.2019 - 17:52..
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Kayseri'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Habib Atakan (57) yönetimindeki 38 P 0523 plakalı işçi servis midibüsü, Organize Sanayi Bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kayseri'de midibüs devrildi

Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralı VİDEO

20 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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