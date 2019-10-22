Kayseri'de midibüs devrildi

Kayseri'de işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Habib Atakan (57) yönetimindeki 38 P 0523 plakalı işçi servis midibüsü, Organize Sanayi Bölgesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralı VİDEO



20 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.