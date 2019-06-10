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Kayseri'de minibüs kanala düştü: 7 yaralı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kanala uçtu.

İHA | 10.06.2019 - 10:01..
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Kayseri Yıldırım Beyazıt mahallesi Hulusi Akar bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 UA 184 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü.

7 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan M.E., M.Y., M.Ç., İ.Y., R.B., M.M.Ç. ve M.Ü.P.’yi minibüsün içinden çıkararak ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde incelemeler yaptı.Kayseri'de minibüs kanala düştü: 7 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de minibüs kanala düştü: 7 yaralı

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