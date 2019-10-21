Kayseri'de işe giden motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Furkan Küçük'ün hayatını kaybettiği kaza, gece saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı ile Yunus Emre Caddesi'nin kesiştiği kavşakta gerçekleşti.

GECE VARDİYASINA GİDİYORDU

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasına gece vardiyasına giden Furkan Küçük'ün kullandığı 38 ABS 665 plakalı motosiklet, kavşakta C.D. (41) yönetimindeki 38 ABY 404 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE 20 METRE SAVRULDU

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sonrasında sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, çarpışmanın etkisiyle 20 metre ileri savrulan Furkan Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirtti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Otomobil sürücüsü C.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.