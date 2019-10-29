taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7344
Euro
6.3645
Altın
1487.9
Borsa
99838.3
Gram Altın
274.453
Bitcoin
53677.9

Kayseri'de öğrenciler, Cumhuriyet için rap şarkı söyledi

İlkokul öğrencileri, sınıf öğretmenlerinin Cumhuriyet'in 96. yılına özel yazıp bestelediği rap şarkıyı seslendirdi.

AA | 29.10.2019 - 15:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Durak-Hava Demir İlkokulu'nda Cumhuriyet'in 96. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

ÖĞRENCİLERDEN CUMHURİYET RAP

Çeşitli gösteri ve etkinliklerinin düzenlendiği programda 4. sınıf öğrencileri, "Cumhuriyet Rap" isimli şarkıyı seslendirdi. Sözü ve bestesi sınıf öğretmeni Emel Metin'e ait şarkı, programa katılanların beğenisini topladı.

Öğrencilerden Cumhuriyet'in 96. yılına özel rap şarkı VİDEO

"HEM ÖĞRENDİK HEM EĞLENDİK"

Emel Metin, yaptığı açıklamada, "Yeni neslin çocukları artık çok farklı. Bu yüzden onlara yeni nesil etkinlikler yapmak gerekiyor. Daha önce sınıfımızda yaptığımız şarkıyı Cumhuriyet Bayramı'na uyarlamak istedik. Sınıf olarak rap şarkı işini çok sevdik. Hem öğrendik hem eğlendik hem de ortaya bir gösteri çıkardık." diye konuştu.

Kayseri'de öğrenciler, Cumhuriyet için rap şarkı söyledi

"BİR GÜNDE EZBERLEDİLER"

Şarkının sözlerini kendisinin yazdığını dile getiren Metin, "Çocuklar şarkıyı çok sevdiler ve seslendirdiler. Çocuklar şarkıyı bir günde ezberledi. Öğrencilerim bu etkinliğe çalışmaktan büyük zevk aldı. Veliler de çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de öğrenciler, Cumhuriyet için rap şarkı söyledi

Kayseri'de öğrenciler, Cumhuriyet için rap şarkı söyledi

Kayseri'de öğrenciler, Cumhuriyet için rap şarkı söyledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

Şevval Sam, Ekrem İmamoğlu'na hayran kaldı

862
FOX muhabirini ağlatan soru

FOX muhabirini ağlatan soru

218
Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

Gorbaçov: SSCB'yi ayakta tutabilirdik

45
Irak polisi göstericilere ateş açtı

Irak polisi göstericilere ateş açtı

70
ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

162
Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

145
Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir