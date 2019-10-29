Kayseri'de öğrenciler, Cumhuriyet için rap şarkı söyledi

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Durak-Hava Demir İlkokulu'nda Cumhuriyet'in 96. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

ÖĞRENCİLERDEN CUMHURİYET RAP

Çeşitli gösteri ve etkinliklerinin düzenlendiği programda 4. sınıf öğrencileri, "Cumhuriyet Rap" isimli şarkıyı seslendirdi. Sözü ve bestesi sınıf öğretmeni Emel Metin'e ait şarkı, programa katılanların beğenisini topladı.

Öğrencilerden Cumhuriyet'in 96. yılına özel rap şarkı VİDEO

"HEM ÖĞRENDİK HEM EĞLENDİK"

Emel Metin, yaptığı açıklamada, "Yeni neslin çocukları artık çok farklı. Bu yüzden onlara yeni nesil etkinlikler yapmak gerekiyor. Daha önce sınıfımızda yaptığımız şarkıyı Cumhuriyet Bayramı'na uyarlamak istedik. Sınıf olarak rap şarkı işini çok sevdik. Hem öğrendik hem eğlendik hem de ortaya bir gösteri çıkardık." diye konuştu.

"BİR GÜNDE EZBERLEDİLER"

Şarkının sözlerini kendisinin yazdığını dile getiren Metin, "Çocuklar şarkıyı çok sevdiler ve seslendirdiler. Çocuklar şarkıyı bir günde ezberledi. Öğrencilerim bu etkinliğe çalışmaktan büyük zevk aldı. Veliler de çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.