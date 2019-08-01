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Kayseri'de öldürülen kadın katilinin videosunu çekti

13 gün önce katil zanlısından şikayetçi olan ancak şikayetinden vazgeçen kadının videosu, yaşadığı korkuyu ortaya çıkardı.

İHA | 01.08.2019 - 11:34..
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Kayseri’nin Serçeönü Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Gülay Şimşek, defalarca ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı.

112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Gülay Şimşek’in katil zanlısı Ö.O.’nun videosunu çektiği ve bir daha kendisine yaklaşmayacağı konusunda söz aldığı ortaya çıktı.

Kayseri'de öldürülen kadın katilinin videosunu çekti

ANNESİ DE ŞAHİT OLDU

18 Haziran'da çekilen videoda Gülay Şimşek'in katil zanlısı Ö.O. ile birlikte Mimarsinan Parkı’nda buluştuğu, videosunda annesini de konuşmalarda şahit olarak çektiği görüldü. Gülay Şimşek videoda, "Tarih 18.07.2019 ve saat 20.00'de Ö.O.’dan şikayetçi olmuştum ve uzaklaştırma almıştım. Çünkü beni tehdit etmişti ve zor kullanmıştı. Kendisinin infazı olduğu için bu videoyu çekiyorum. Kendisi bir daha bana yaklaşmayacağını söyledi ve annem de şahit. Bir daha sana yaklaşmayacağım ve seninle hiç bir bağlantım olmayacak dediği için bu videoyu çekiyorum ve kendisinden duymak istiyorum." diye konuşuyor.

Gülay Şimşek katilinin videosunu çekti İZLE

ONAYLADI

Katil zanlısı Ö.O. da "Doğru söylüyorsun." diyerek konuşulanları onaylıyor.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELDİĞİNDE ORTAYA ÇIKACAK"

Gülay Şimşek, "Bu video sadece delil niteliğindedir ve sadece benim başıma bir şey geldiğinde ortaya çıkacaktır. Onun haricinde ben şimdi şikayetimi geri alacağım. Bir daha da görüşmeyeceğiz ve kendisinden söz aldım. Bana zarar vermeyeceğine, kızıma ve aileme zarar vermeyeceğine dair söz aldım." diyerek kaydı kesiyor.

Kayseri'de öldürülen kadın katilinin videosunu çekti

GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gece yaptıkları çalışma ile katil zanlısı Ö.O.'yu yakalayarak, gözaltına aldı.

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