Kayseri'de otomobil ile greyder çarpıştı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, otomobil ile greyderin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Oğuzhan A. yönetimindeki otomobil, ismi öğrenilemeyen operatörünün aniden yola çıktığı öne sürülen greyder ile çarpıştı.

Kazada otomobildeki Ali Kefkir (22), yaşamını yitirirken, sürücü Oğuzhan A. ile Kübra A. da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ali Kefkir'in cansız bedeni ise hastanenin morguna götürüldü.

GREYDER SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Greyder sürücüsü, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.









