Kayseri'de otomobil kaza yaptı: 1 ölü

Kayseri'de E.K. (33) yönetimindeki 06 BJD 532 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağacı devirdikten sonra kaldırımda bekleyen Ziya I.'ya çarptı.

Ardından park halindeki bir araca, daha sonra da taksi durağına çarpan otomobil, güçlükle durabildi.

YARALANAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Ziya I., olay yerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ziya I., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Otomobil sürücüsü E.K. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.