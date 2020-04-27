Kayseri'de otomobille çarpışan ambulans devrildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kocasinan Mahallesi Sivas Bulvarında Eren Gürpınar yönetimindeki ambulans ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle devrilen ambulansta bulunan sağlık personelleri Mustafa Çalıkıran, İbrahim Çürük ve sürücü Eren Gürpınar yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Sağlık durumları iyi olan yaralıları İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli hastanede ziyaret etti. Benli, sağlık personeline geçmiş olsun dileklerinde bulundu.









