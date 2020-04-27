taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9622
Euro
7.5363
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
387.096
Bitcoin
53682.18

Kayseri'de otomobille çarpışan ambulans devrildi

Kocasinan'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 sağlık personeli yaralandı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Kayseri'de otomobille çarpışan ambulans devrildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kocasinan Mahallesi Sivas Bulvarında Eren Gürpınar yönetimindeki ambulans ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle devrilen ambulansta bulunan sağlık personelleri Mustafa Çalıkıran, İbrahim Çürük ve sürücü Eren Gürpınar yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Sağlık durumları iyi olan yaralıları İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli hastanede ziyaret etti. Benli, sağlık personeline geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kayseri'de otomobille çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı -1

Kayseri'de otomobille çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı -2

Kayseri'de otomobille çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı -3

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da 4 günlük yasağın bilançosu
İstanbul Valiliği, İstanbul'da 4 günlük yasak boyunca yapılan denetimlerde uygulanan cezai işlemler hakkında bilgilendirme yaptı.
4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi
30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süren sokağa çıkma yasağı bitti. 63 milyon insan evde kaldı.
Manisa'da karantinadan kaçmaya çalışan şahıs öldü
Koronavirüs şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan Hasan Koyuncu, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.
Kosova'dan getirilen öğrenci: Türkiye bizi yalnız bırakmadı
Kosova'dan, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında Uşak'a getirilen üniversite öğrencisi Mehmet Fahri Lastikçioğlu, yaşadıklarını anlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayseri'de otomobille çarpışan ambulans devrildi
Kayseri'de otomobille çarpışan ambulans devrildi
0
İstanbul'da 4 günlük yasağın bilançosu
İstanbul'da 4 günlük yasağın bilançosu
0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir