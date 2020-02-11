Kayseri'de park halindeki tıra kamyonet çarptı: 3 yaralı

Kayseri'nin Güney Çevre Yolu'nda, Erdoğan I. yönetimindeki 70 EU 207 plakalı tır, seyir halindeyken bozuldu.

3 KİŞİ YARALANDI

Sürücüsü tarafından yol kenarına alınan tıra, Seddat Y. yönetimindeki 38 LD 266 plakalı kamyonet çarptı. Kazada, kamyonet içerisinde bulunan Ali B., Seçkin A. ile birlikte bozulan tırını tamir etek için uğraşan Erdoğan I. yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.