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Kayseri'de polise direnen şüpheli arbede sırasında vuruldu

Hakkında arama kararı olan bir şüpheli,kendisini gözaltına almak isteyen polislere jiletle saldırdı.

DHA | 17.11.2019 - 15:54..
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Kayseri'de 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından aranan Murat E. (28), kendisini gözaltına almak isteyen sivil polislere direnip, jiletle saldırmaya çalıştı. Çıkan arbedede polislerin silahını almaya çalışan şahıs, silahın ateş almasıyla vurulup yaralandı.

SİLAHI ALMAYA ÇALIŞINCA VURULDU

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 10 ayrı araması bulunan Murat E.'yi fark etti. Sivil polisler, bir süre takip ettiği Murat E'yi gözaltına almak istedi. Ancak bu sırada Murat E., cebinden çıkardığı jiletle polislere saldırdı.

Yaşanan arbede sırasında Murat E. polisin tabancasını almaya çalıştı. Ancak bu sırada silah ateş aldı, mermi, Murat E.'nin koltuk altına isabet etti.

ŞÜPHELİ ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Murat E'ye ilk müdahaleyi saldırdığı polisler yaptı, ardından da sağlık ekibi çağırdı. Kelepçelenen Murat E., polis eşliğinde Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu -1

Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu -2



Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu -3

Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu -4

Polise jiletle saldıran şüpheli, çıkan arbedede vuruldu -5

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