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Kayseri'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü

Kocasinan ilçesinde, 31 yaşındaki Ahmet Çınar, pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

AA | 01.12.2019 - 09:29..
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Kayseri'de Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Hacı Ahmet Çınar, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşlar, silah seslerini duyduktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ve polis ekipleri, Hacı Ahmet Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kayseri'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü


ŞÜPHELİ ARANIYOR

Yapılan incelemenin ardından Hacı Ahbet Ç.'nin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Kayseri'de pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü


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