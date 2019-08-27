Kayseri'de prematüre doğan bebeğe beyin ameliyatı

Kayseri’de Gamze ve Göktürk Yağlıpınar çiftinin 6.5 aylıkken dünyaya gelen ilk çocukları Yunus Emre Yağlıpınar, doğumundan sadece 5.5 ay sonra ciddi bir operasyon geçirdi.

1 kilo 300 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ilk ayında beyninde kist tespit edildi. Kistin büyümesi ise hidrosefali hastalığına neden oldu.

BEYNİNDEKİ SIVI ARTIŞI KAFATASINI BÜYÜTTÜ

Beyinde sıvı artışı olduğu için kafatası büyüyen bebeğe çok küçük olduğundan dolayı cerrahi müdahale yapılamadı. Türkiye’nin birçok yerinde çare arayan aile aradığı şifayı Sivas’ta buldu.

ENDOSKOPİK YÖNTEM KULLANILDI

Sivas Medicana Hastanesinde tedavi atına alınan Yunus Emre bebek, geçtiğimiz gün Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Gürelik ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Endoskopik yöntemle gerçekleştirilen operasyonda minik bebeğin beynindeki kist diğer sıvı yolları ile ağızlaştırılarak tedavi edildi.

"AMELİYAT OLMASAYDI HAYATINI TEHDİT EDEN BİR HASTALIK OLACAKTI"

Doktoru ameliyat olmasaydı hastanın kafatasında büyüme ve hayatını yitirmesine neden olabileceğini ifade ederek, “Bu açıdan değerlendirdik, hastanın hastalığı ile ilgili endoskopik yönteme uygun olduğuna dair sonuca vardık. Hastamızı hastaneye kabul ettik ve tedavisini yaptık. Ameliyatla şantsız bu sorunu ortadan kaldırdık. Şant tedavisi kistlerde ve Hidrosefalide evet çok etkili bir tedavi, ama bazı dezavantajları var. Ömür boyu şanta mahkum oluyor. Hastalar şant bağımlı hale geliyorlar. Ama bu tedavi seçeneği eğer uygun hastalar seçildiyse bu tedavide oldukça etkili sonuçlar elde ediyoruz. Çok etkili bir şekilde kistin küçüldüğünü kafasından normal boyutlara dönmeye başladığını gördük. Birkaç gün içerisinde diğer sağlık sorunlarını halledip bugün taburcu ediyor haldeyiz. Tabii ameliyat olmazsa kafatası hızla büyüyecek ve çok yaşamla bağdaşmayacak şekilde hayatını yitirmesine neden olacaktı. Hayatta kalsa da çok büyük bir kafayla belki gözleri görmeyen, yatağa mahkum hale gelecekti ama muhtemelen daha ötesi yaşamını tehdit eden bir hastalığa dönüşecekti” şeklinde konuştu.

















