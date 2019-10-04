Kayseri'de şafak operasyonu

Adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, arama ve yakalama kararı bulunan 41 şahıs yakalandı.

IRZA GEÇME SUÇUNDAN ARANIYORDU

Operasyonda; zorla ırza geçme suçundan aranan ve 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan, hırsızlık, yaralama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan 6 adet yakalama emri bulunan, cezaevi firarisi olan, jandarma bölgesinde çok sayıda mazot hırsızlığı gerçekleştiren zanlı ile haklarında çeşitli suçlardan yakalama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

YAKALANAN ŞAHISLAR HAKKINDA İŞLEM YAPILIYOR

Yetkililer, yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.