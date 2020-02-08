Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik, memleketi Kayseri'nin Develi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Develi Devlet Hastanesi morgundan alınan 28 yaşındaki Çelik'in naaşı, Çarşı Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi İsmihani, babası Mahmut, ablaları Zehra Şişman ve Şerife Çelik ile binlerce vatandaş katıldı.

"VATANIN İÇİN CAN VERDİN"

Törende, anne İsmihani Çelik "Vatan sevdasıyla yandın, vatanın için can verdin. Allah seni cennetinin en güzel yerinde ağırlasın." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de şehit cenazesine binlerce kişi katıldı VİDEO

OĞLUM BU VATANA KURBAN OLSUN

Baba Mahmut Çelik de "Oğlum bu vatana kurban olsun. Özgür'üm gibi yiğitler olduğu sürece bu vatanı kimse bölemez." dedi.