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Kayseri'de silahlı kişi benzin istasyonunu soydu

Kayseri’de bir kişi kar maskesi ve silahla bir benzin istasyonundan gelerek çok sayıda sigara ve para çalarak kayıplara karıştı.

İHA | 03.02.2020 - 04:45..
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Kayseri’nin Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda bulunan bir benzin istasyonuna gelen siyah pantolonlu, maskeli, lacivert montlu ve silahlı bir kişi, çalışanları tehdit etti.

EŞKALİ BELİRLENDİ

Soyguncu benzin istasyonundan çok sayıda sigara ve para aldıktan sonra boş araziye kaçarak izini kaybettirdi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkali belirlenen soyguncunun yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

Kayseri'de silahlı kişi benzin istasyonunu soydu

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