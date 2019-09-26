1 Kayseri'de şoför kalp krizi geçirdi, minibüs yan yattı Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisinin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

2 Kredi faiz oranları düşen binek ve ticari araç markaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

3 Çorum'da kayınpederini öldüren damat tutuklandı Alaca ilçesinde tartıştığı 50 yaşındaki kayınpederini pompalı tüfekle vurarak öldüren 20 yaşındaki Musa Tokmak, tutuklanarak cezaevine yollandı. Ancak, Tokmak'ın sosyal medya paylaşımı olay oldu.

4 Tecavüzcüsünü öldüren Nevin Yıldırım, liseye başladı 2012 yılında evli ve 2 çocuk babası olan adamı öldürüp, başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım, açık öğretim lisesine kayıt yaptırdı. Yıldırım ayrıca meslek kurslarına da katılıyor.

5 Demirel'in su deposuna benzer anıt mezarı Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in anıt mezarı, ziyarete açıldı.

6 Xiaomi Mi Mix Alpha'nın etkileyici animasyonları Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı, her yeri ekran olan telefon Mi Mix Alpha, oldukça etkileyicisi animasyonları da beraberinde getiriyor.