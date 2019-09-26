Kayseri'de şoför kalp krizi geçirdi, minibüs yan yattı

Kayseri Mimarsinan OSB 23. Cadde'de, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
10 YARALI
Kazada; serviste bulunan M.B., F.H., B.K., Ö.H., N.S., F.T., A.D., H.G., S.K. ve O.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Yan yatan işçi servisi çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.