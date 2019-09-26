taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6807
Euro
6.2237
Altın
1507.21
Borsa
103020.3
Gram Altın
275.132
Bitcoin
47774.24

Kayseri'de şoför kalp krizi geçirdi, minibüs yan yattı

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisinin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 10 kişi yaralandı.

İHA | 26.09.2019 - 10:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri Mimarsinan OSB 23. Cadde'de, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

10 YARALI

Kazada; serviste bulunan M.B., F.H., B.K., Ö.H., N.S., F.T., A.D., H.G., S.K. ve O.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Yan yatan işçi servisi çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de şoför kalp krizi geçirdi, minibüs yan yattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

128
Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

160
Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

196
ABD Kongresi'nde YPG/PKK pazarlığı

ABD Kongresi'nde YPG/PKK pazarlığı

167
İzmir'de bir işçiye tır çarptı

İzmir'de bir işçiye tır çarptı

19
Kiralık oyuncuya sınır getiriliyor

Kiralık oyuncuya sınır getiriliyor

10
Çeşme'de müteahhitlerin rant oyunu

Çeşme'de müteahhitlerin rant oyunu

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir