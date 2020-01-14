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Kayseri'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Baskın yapılan evdeki şüphelilerden birisinin ateş açması sonucu özel harekat polisi, bacağından vurularak yaralandı. Ateş açan kişiyle birlikte 11 kişi gözaltına alındı.

DHA | 14.01.2020 - 17:37..
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde polis ekipleri, kentte faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ BACAĞINDAN VURULDU

Belirlenen eve yapılan baskında, şüpheli M.D. kapıyı açmadı. Polis ekipleri koçbaşı ile kapıyı açmaya çalışırken, M.D. oluşan kapı aralığından tabanca ile ateş etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru B.K., sağ dizinin alt kısmına isabet eden kurşunla yaralandı.

Kayseri'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı


HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan polis memuru, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel harekat timleri daha sonra kapıyı kırarak içeriye girdi. M.D. ile birlikte belirlenen diğer adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı. 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

ADRESLERDE ARAMA YAPILDI

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli sözleşme ve senetler, 2 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.

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