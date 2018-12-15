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Kayseri'de Suriye ve Irak uyruklu 3 DEAŞ'lı tutuklandı

Kayseri'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

DHA | 15.12.2018 - 09:47..
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda, Suriye uyruklu Ebu Ömer kod adlı Mustafa Elzahir ve Abbas Alvakka, Irak uyruklu Nuri Işık ve Tarık Albekir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerdeki incelemelerde örgütsel fotoğraflar bulundu.

Kayseri'de Suriye ve Irak uyruklu 3 DEAŞ'lı tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemeye çıkarıldı. Yurda kaçak olarak girdikten sonra Kayseri'ye yerleşen ve burada inşaatlarda çalışıp, hurda kağıt toplayan şüphelilerden Mustafa Elzahir, Abbas Alvakka ve Tarık Albekir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Irak uyruklu Nuri Işık ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kayseri'de Suriye ve Irak uyruklu 3 DEAŞ'lı tutuklandı



Kayseri'de Suriye ve Irak uyruklu 3 DEAŞ'lı tutuklandı



Kayseri'de Suriye ve Irak uyruklu 3 DEAŞ'lı tutuklandı

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