Kayseri'de 'swinger' operasyonuna 8 gözaltı

Ekipler, sosyal medyada kullandıkları hesaplarından müstehcen görüntülerini yayınlayarak birbirleriyle iletişim kurup, para karşılığında swinger yöntemiyle fuhuş yapanları takibe aldı.

Polisin 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen 5 ayrı eve, eş zamanlı baskın yapıldı.

4'Ü KADIN 8 KİŞİ 'EŞ DEĞİŞTİRİP CİNSEL İLİŞKİYE GİRME' SUÇUNDAN ALINDI

Operasyonda; aralarında boşanmış çiftlerin de bulunduğu 4'ü kadın, 8 kişi gözaltına alındı. Swinger yönetimiyle fuhuş yapan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden ağlarına düşürdükleri fuhuş için gelen yeni müşterilerinin ilişki görüntülerini kamera ile kayıt altına aldıkları ve bu şekilde haksız kazanç sağladıkları da saptandı. Şüpheliler Ç.M., E.K., Ö.B., R.Ö., H.K., A.A., M.A. ve Z.T., 3 gün süren sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.













